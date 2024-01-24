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18:57, 24 января 2024Среда обитания

В российском городе начали сносить отреставрированную жителями усадьбу XIX века

В Екатеринбурге начали сносить старинную усадьбу псаломщика Топоркова

Кадр: Telegram-канал It's My City

В Екатеринбурге начали разбирать старинный дом, который несколько лет назад был отреставрирован неравнодушными жителями. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание Ura.ru.

Речь идет об усадьбе псаломщика Топоркова 1888 года постройки, расположенной на улице Чернышевского. Рабочих и технику возле исторического здания заметили вечером во вторник, 23 января. На тот момент с деревянного дома сняли наличники и начали проводить демонтаж крыши.

Приехавшие на место волонтеры, которые занимались реставрацией усадьбы в рамках фестиваля «Том Сойер Фест» (всего на работы ушло более полумиллиона рублей) в 2019 году, вызвали полицию, и вскоре после этого рабочие вместе с техникой прекратили работы и уехали. Однако в среду, 24 января, снос здания продолжился — на этот раз с помощью бензопилы.

Волонтеры рассказали, что нынешний собственник здания — строительная фирма — решил перестроить дом «по изначальному проекту» и расширить его, убрав боковую стену. Помимо этого, он собирается изготовить деревянное обрамление крыши. При этом, по словам участницы команды фестиваля, документов, разрешающих снос и реконструкцию здания, у владельца нет. Градозащитники планировали провести переговоры с собственником 24 января, однако накануне тот неожиданно начал демонтаж объекта.

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В Управлении госохраны объектов культурного наследия Свердловской области журналистам сообщили, что собственник должен был согласовать работы, чего сделано не было, но при этом сам демонтаж здания не запрещен. «Сам объект не памятник, но он граничит с территориями нескольких памятников, то есть любые работы там могут проводиться, только если мы согласуем документацию по обеспечению сохранности соседних памятников. Такой документаций не было. Соответственно, будут приняты меры к собственнику. В настоящий момент работы приостановлены. Скорее всего, по итогам рассмотрения будет вынесено предостережение. Сам снос не запрещен, поскольку это не памятник», — пояснил представитель органа власти. В свою очередь, в мэрии отметили, что не обладают полномочиями, позволяющими отменить снос.

Ранее в январе жители села в Калужской области призвали как можно скорее снести опасно накренившуюся водонапорную башню.

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      Полина Кислицына
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