В России призывают сносить памятники врагам советской власти. Как в городах борются с монументами?

Депутат Госдумы Драпеко призвала снести памятник Врангелю в Ростове-на-Дону

В России вновь усилилось противодействие памятникам врагам советской власти. Скульптуру адмирала Колчака, простоявшую в Омске более десяти лет, облили краской неизвестные, а недавно установленный в Ростове-на-Дону памятник барону Врангелю депутаты призвали снести, поскольку просто быть «исторической личностью» недостаточно.

Памятник Врангелю в Ростове-на-Дону призвали снести

Памятник Петру Врангелю открыли в 106-ю годовщину Октябрьской революции на территории Второго Донского Императора Николая II кадетского корпуса. Такой символизм в КПРФ не оценили. Увековечение памяти одного из лидеров белого движения времен гражданской войны в парламентской партии охарактеризовали как провокацию «пятой колонны».

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Первый зампредседателя Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко отметила, что в отечественной истории Врангель останется проигравшим генералом, получавшим помощь от Антанты. По ее мнению, памятник военачальнику нужно снести, поскольку «если руководствоваться логикой, что он историческая личность , каждый начнет устанавливать памятники кому хочет».

Врангель — проигравший генерал, получавший помощь от Антанты, зачем ему ставить памятники? В честь чего? Если руководствоваться логикой, что он историческая личность, то каждый начнет устанавливать памятники кому хочет. Так что я считаю, что бюст действительно нужно снести Елена Драпеко первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре

К слову, Врангель не только командовал армией в годы войны с красными, но и был участником Русско-японской и Первой мировой войн, награжденным Георгиевским крестом четвертой степени и десятком орденов, среди которых — высшая награда Российской империи орден Святого Георгия.

В Петербурге разгорелся скандал из-за памятной таблички Маннергейму

Упомянула Драпеко и скандал вокруг другого исторического персонажа, Карла Маннергейма, который был не только видным военным и политическим деятелем времен Российской империи и первых десятилетий независимой Финляндии, но и участником Второй мировой войны на стороне гитлеровских войск. Войска под его командованием в том числе участвовали в блокаде Ленинграда.

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Установку памятной доски Маннергейму в июне 2016 года на стене здания Военной академии материально-технического обеспечения в Санкт-Петербурге общественность резко раскритиковала. «Тогда чуть ли не весь город вышел на улицы, чтобы выступить против», — напомнила депутат.

Доска неоднократно подвергалась нападениям. Ее пытались порубить топором, обстреляли и трижды обливали красной краской. В результате в октябре того же года было принято решение перевезти памятник в музей-заповедник «Царское Село». «Неоднозначная фигура Карла Маннергейма — предмет изучения и повод для дискуссий историков. При этом противозаконные действия и "война с памятниками" вовсе не метод этой дискуссии», — заявили тогда в Российском военно-историческом обществе (РВИО).

Памятник Колчаку облили оранжевой краской

Другому «врагу советской власти» на днях досталось в Омске — городе, в котором находилась главная ставка адмирала Александра Колчака в 1918 году, когда он был провозглашен Верховным правителем России. Скульптура появилась возле посвященного историческому деятелю ресторана еще в 2012 году. Саму статую облили оранжевой краской, а сбоку приписали красным «палач». Правоохранительные органы начали по факту случившегося проверку.

Полярный исследователь, морской офицер, один из лидеров Белого движения, Колчак, с одной стороны, пользовался среди коллег и сослуживцев авторитетом как «честнейший и искреннейший русский патриот», с другой же, как отмечала директор Центра изучения истории гражданской войны Галина Бородина, жители региона до сих пор приводят воспоминания о карательных операциях и расстрелах, проводимых колчаковцами. Причем в наши дни, по ее словам, «поляризация общества по поводу личности белого адмирала даже усилилась».

Фигура Солженицына вызывает споры во Владивостоке

Еще одной личностью, вызывающей споры у недовольных героизацией антисоветского, является в силу возраста в гражданской войне не участвовавший писатель Александр Солженицын. Знаменитый автор и общественный деятель, отсидевший срок в сталинских лагерях, активно критиковал политический строй СССР, из-за чего 20 лет, начиная с 1974 года, провел в эмиграции. Вернувшись на родину, Солженицын единственный раз посетил Владивосток, где ему впоследствии установили памятник.

Появление в 2015 году на Корабельной набережной скульптуры писателя возмутило местного жителя Максима Шинкаренко, который уже три дня спустя после установки водрузил на него табличку с надписью «Иуда»

Спустя шесть лет мужчина избрался в городскую думу Владивостока и уже в новом статусе потребовал убрать памятник с популярной набережной, однако после этого выразил готовность отказаться от своей идеи. Он объяснил это тем, что результаты опросов показывают отсутствие подавляющего числа сторонников демонтажа.

Тем временем у недовольного владивостокца нашлись последователи в Тынде. Россиянин из этого города потребовал от властей столицы Приморского края признать незаконной установку скульптуры Солженицына и демонтировать ее. Заявленные в суде требования истец обосновал тем, что Солженицын является «спорной фигурой в современной России».