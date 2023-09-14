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12:38, 14 сентября 2023Среда обитания

В российском городе потребовали снести памятник Солженицыну

Житель Тынды потребовал в суде снести памятник Солженицыну во Владивостоке

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Житель Тынды подал иск к властям Владивостока с требованием признать незаконной установку скульптуры писателя Александра Солженицына и демонтировать ее. В Ленинском районном суде города изучают заявление на предмет возможности принять его к рассмотрению в установленном порядке. Об этом сообщается в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судебной системы Приморского края.

Административный иск был зарегистрирован судом 13 сентября. Заявленные в нем требования обоснованы тем, что Солженицын является «спорной фигурой в современной России». Имя истца в сообщении не приводится.

Памятник писателю был открыт на Корабельной набережной Владивостока 5 сентября 2015 года. Уже спустя три дня местный житель Максим Шинкаренко водрузил на него табличку с надписью «Иуда» и заявил о намерении добиваться демонтажа скульптуры, установка которой его «возмущает до глубины души».

Избравшийся в 2021 году в городскую думу Владивостока Шинкаренко вновь потребовал убрать памятник с популярной набережной, однако после этого выразил готовность отказаться от своей идеи, поскольку результаты опросов показывают отсутствие подавляющего числа сторонников демонтажа, писал VL.ru.

Солженицын, знаменитый писатель и общественный деятель, активно критиковал политический строй СССР. В 1974 году он был обвинен в измене родине за диссидентскую деятельность, а затем его лишили советского гражданства и выслали из страны. Вернуться на родину он смог лишь в 1994 году. В том же году он единственный раз посетил Владивосток.

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    Дмитрий Воронин
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