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17:42, 20 ноября 2023Среда обитания

В России призвали снести памятник главному врагу советской власти

Депутат Драпеко призвала снести памятник Петру Врангелю в Ростове-на-Дону

Кадр: «Голос-Эпохи.ТВ» / Youtube

В отечественной истории Петр Врангель останется проигравшим генералом, получавшим помощь от Антанты, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. Открытый в честь деятеля Белого движения памятник в Ростове-на-Дону необходимо снести, дала понять она в разговоре с NEWS.ru.

Просто быть «исторической личностью» для установки памятника недостаточно, указала Драпеко. На ее взгляд, в подобных темах лучше опираться на мнение общества, чтобы не волновать россиян.

Парламентарий также вспомнила историю с установкой в Санкт-Петербурге мемориальной доски финскому маршалу Карлу Маннергейму. Чуть ли не весь город вышел тогда на улицы, чтобы воспрепятствовать этому, указала она.

Памятник Врангелю открыли в Ростове-на-Дону ранее в ноябре. Его установили на территории Второго Донского императора Николая II кадетского корпуса. По данным местных СМИ, инициатором появления бюста выступило Историко-просветительское общество имени императора Александра III.

В КПРФ появление памятника охарактеризовали как провокацию «пятой колонны».

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      Лилиана Набиуллина
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