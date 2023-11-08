В КПРФ отреагировали на открытый в годовщину революции памятник врагу Советов

Представитель КПРФ Ющенко назвал установку бюста Врангеля 7 ноября провокацией

Открытие в Ростове-на-Дону бюста деятеля Белого движения Петра Врангеля 7 ноября, в годовщину Октябрьской социалистической революции, — провокация «пятой колонны» и результат диверсионной деятельности антироссийской «кодлы», считает глава пресс-службы КПРФ, член ЦК партии Александр Ющенко. Так на установку памятника он отреагировал в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону 7 ноября на территории Второго Донского Императора Николая II кадетского корпуса появился памятник Петру Врангелю, называемому одним из главных врагов советской власти. В церемонии открытия приняли участие казачьи активисты и представители духовенства.

По словам представителя КПРФ Ющенко, антикоммунистические выпады происходят в России регулярно, несколько раз в год, и часто приурочены к таким знаковым для левых сил датам, как 1 мая, 7 ноября и 22 апреля — день рождения Владимира Ленина. Он считает, что такие действия антикоммунистических сил бьют по народному единству, особенно в том случае, если проводятся в канун 4 ноября.

Кто такой Петр Врангель? Петр Врангель — участник Русско-японской и Первой мировой войн, награжденный Георгиевским крестом четвертой степени и десятком орденов, среди которых — высшая награда Российской империи орден Святого Георгия. Врангель не принял революцию и уехал в свое имение в Ялте, где был арестован, а затем скрывался от большевиков. После этого он командовал сначала отдельными соединениями белых, затем — всеми Вооруженными силами Юга России, а после стал главнокомандующим Русской армией. После провала обороны Крыма, одного из последних оплотов белых сил, и эвакуации военных частей с полуострова Врангель оказался в эмиграции и провел в ней всю оставшуюся жизнь — до 1928 года. В отличие от других руководителей Белого движения, чей прах был перевезен в Россию после распада СССР, Врангель по сей день покоится за рубежом — в Белграде.

«Вот эта пятая колонна продолжает тихую, текучую вредительскую деятельность. Она как была, так и есть. У нас 7 ноября был праздником, который действительно символизировал единство, торжество справедливости во всем мире, поистине народный праздник. Да, от него решили отказаться, придумали День народного единства. Мы не разъединяем — День народного единства, пожалуйста, — заявил Ющенко "Ленте.ру" — Но в этих условиях все равно кто-то одной рукой популяризует этот праздник, а другой рукой политтехнологи продолжают провокационные действия».

По словам Ющенко, все противоречия казачества, духовенства и других российских сословий с советской властью были сняты после Гражданской войны — к началу Великой Отечественной, поэтому ему непонятно, почему идейные наследники белых продолжают говорить о несогласии с советской властью. Также он добавил, что не стоит забывать о поддержке белых странами Запада.

Давно уже все знают, где, кто им [белым] помогал, какая Антанта, что такое Антанта — это союз западных стран, которые как раз и давили нашу страну, а Врангель активно с ними сотрудничал. Скажу, что в станице Еланская вообще есть музей, где прославляется Краснов и другие нацистские пособники Александр Ющенко глава пресс-службы КПРФ, член ЦК партии

Ющенко увидел в действиях установивших памятник Врангелю вред российскому государству и связал их с вскрывшейся после начала спецоперации «кодлой», половина которой убежала, а «другая половина затаилась, и она будет продолжать свою диверсионную деятельность». Глава пресс-службы КПРФ напомнил участникам установки памятника Врангелю о событиях на Украине, которые, по его мнению, также начались с декоммунизации.

Инициатива о возведении памятника на территории учебного заведения в Ростове-на-Дону принадлежит историко-просветительскому обществу имени императора Александра III.