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20:03, 9 января 2024Среда обитания

В российском селе пожаловались на падающую водонапорную башню

В Калужской области опасно накренилась водонапорная башня

Фото: Данила Шостак / ТАСС

В селе Корекозево Калужской области падает водонапорная башня. Местные жители требуют устранить опасное сооружение как можно скорее, пишет издание «Подъем».

Рядом с накренившейся башней дети катаются на санках, неподалеку располагаются сараи с домашними животными. Сейчас конструкция держится лишь на двух опорах, периодически издавая треск.

Башня, по словам представителей «Калугаоблводоканала», в данный момент опустошена и не обслуживается. Снос объекта запланирован на третий квартал 2024 года. Демонтировать его могут и раньше при наличии свободной техники и подходящих погодных условий.

Ранее в липецком селе под тяжестью льда рухнула водонапорная башня, оставив жителей без воды. К падению конструкции могла привести неправильная эксплуатация объекта.

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      Виктория Клабукова
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