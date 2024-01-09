В российском селе пожаловались на падающую водонапорную башню

В Калужской области опасно накренилась водонапорная башня

В селе Корекозево Калужской области падает водонапорная башня. Местные жители требуют устранить опасное сооружение как можно скорее, пишет издание «Подъем».

Рядом с накренившейся башней дети катаются на санках, неподалеку располагаются сараи с домашними животными. Сейчас конструкция держится лишь на двух опорах, периодически издавая треск.

Башня, по словам представителей «Калугаоблводоканала», в данный момент опустошена и не обслуживается. Снос объекта запланирован на третий квартал 2024 года. Демонтировать его могут и раньше при наличии свободной техники и подходящих погодных условий.

Ранее в липецком селе под тяжестью льда рухнула водонапорная башня, оставив жителей без воды. К падению конструкции могла привести неправильная эксплуатация объекта.