В российском селе рухнула водонапорная башня

В липецком селе обрушилась водонапорная башня

В селе Сенцово Липецкой области рухнула водонапорная башня. Пострадавших не обнаружено, пишет KP.RU.

Сооружение, по предварительной версии, упало под тяжестью льда. К этому могла привести неправильная эксплуатация объекта, полагает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Точная причина будет выяснена по итогу спецкомиссии.

Из-за обрушения конструкции село осталось без воды, для нужд жителей организован бесплатный подвоз. Глава региона уверен, что водоснабжение быстро восстановят. Скважина, проходившая под башней, была маломощной и неосновной. Она используется преимущественно для недопущения перебоев с водоснабжением села летом. Всего здесь их шесть. Часть села, где обрушилась башня, обслуживают три закольцованные скважины.

Ранее жители другого российского села Сарка в Ленобласти жаловались на опасность обрушения местной водонапорной башни из-за наледи. Власти пообещали ее очистить и демонтировать — башня давно не используется.