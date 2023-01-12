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15:06, 12 января 2023Среда обитания

В российском поселке пообещали очистить заледеневшую водонапорную башню

В Ленинградской области почистят заледеневшую водонапорную башню

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Власти Ленинградской области пообещали очистить заледеневшую водонапорную башню в поселке Сарка. Местные жители опасаются, что покрытая льдом постройка обрушится, пишет «Подъем».

В пресс-службе «Леноблводоканала» отметили, что башня давно не используется. На данный момент решается вопрос о ее демонтаже. «Система водоснабжения работает через частотный преобразователь. Для пожаротушения башня не используется», — заявили в ведомстве.

Очистить конструкцию в российском поселке планируют с наступлением потепления. На опубликованных в сети кадрах можно увидеть, что башня покрылась толстым слоем льда, на одной из ее частей образовались большие сосульки.

Ранее сообщалось, что подъезд многоквартирного дома в Нижнем Новгороде покрылся льдом. Причиной скопления льда стала протечка труб. По словам жильцов, подобная ситуация наблюдается как минимум три года подряд.

Александра Качан
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