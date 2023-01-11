Подъезд в российском городе превратился в ледяную пещеру

РЕН ТВ: в Нижнем Новгороде подъезд дома покрылся льдом

В Нижнем Новгороде подъезд многоквартирного дома превратился в ледяную пещеру. Внимание на ситуацию в российском городе обратил телеканал РЕН ТВ.

Об инциденте стало известно 11 января, однако скопления льда в подъезде начали появляться еще в ноябре. Причиной этому стала протечка труб — из-за влажности в морозы, в некоторые дни достигавшие минус 30 градусов Цельсия, вода превратилась в налет.

«То воду приедут откачают, сама я не знаю еще, что там с трубами, какая-то протечка. У нас нет подвального помещения, трубы проходят под полом», — рассказала одна из жительниц четвертого подъезда проблемного дома, расположенного по адресу улица Чаадаева, 10.

На записи, снятой другой жительницей, можно увидеть, как внутренняя часть входной двери и пространство в подъезде возле нее покрыты плотным слоем наледи. «Вот у нас какие сталактиты ледяные, красота!» — отметила автор видео.

Местные жители отмечают, что подобная ситуация наблюдается как минимум три года подряд, при этом около 20 лет назад некоторые из них уже судились с управляющей компанией из-за этой же проблемы. Кроме обледеневшего подъезда, они жалуются на повышенную влажность в квартирах.

«Нам приходится открывать дверь, чтобы немножко это все проветривало. Также я и форточки открываю, вот тут 35 градусов было. Я открою, уйду в другую комнату, потому что боюсь просто простудиться. Ну, соответственно, тут и другие болячки могут появиться», — поделилась одна из жительниц проблемного дома. Авторы публикации при этом сообщили, что сотрудники коммунальных служб уже работают над тем, чтобы устранить проблему.

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