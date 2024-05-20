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19:21, 20 мая 2024Интернет и СМИ

Врачи развеяли распространенный миф о лечении прыщей

Врачи Малышева и Продеус заявили, что солнце провоцирует появление прыщей

Фото: maxbelchenko / Shutterstock / Fotodom

Терапевт Елена Малышева, иммунолог и аллерголог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявили, что солнце провоцирует появление высыпаний, вопреки распространенному убеждению о том, что оно подсушивает проблемные зоны. Выпуск, в котором врачи развеяли миф о лечении прыщей, доступен на сайте Rutube.

«Показано, что, как только мы злоупотребляем солнцем, не защищаем нашу кожу, увеличивается количество пропионибактерий акне — это тот микроб, который в норме живет, но не разрастается так, как при болезни акне», — рассказал Продеус. Малышева добавила, что акне — это прыщи, следствие того, что нарушился иммунитет кожи.

Специалисты рекомендовали для здоровья кожи использовать солнцезащитные кремы SPF-50, увлажнять воздух в помещениях, отказаться от использования дегтярного мыла, а также пить два литра жидкости в день.

Ранее Малышева дала рекомендации по выбору солнцезащитного крема. Врач посоветовала приобретать крем с надписями SPF и PPD.

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      Олег Давыдов
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