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21:22, 20 мая 2024Мир

В Британии рассказали о желании бойцов ВСУ отступить

Меркурис: Сырский и Зеленский игнорируют просьбы окруженных бойцов ВСУ о помощи

Фото: Presidential Office of Ukraine / Global Look Press

Украинский президент Владимир Зеленский и главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский игнорируют просьбы о помощи от военных, попавших в окружение, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

По его словам, бойцы ВСУ отправляют в Киев многочисленные письма, так как не желают погибать. Они просят разрешения отступить. Военные боятся, что дороги будут отрезаны, и они не получают подкрепление и боеприпасы, добавил специалист.

«Они сообщают, что могут попасть в ловушку. Однако Зеленский и Сырский игнорируют все просьбы об отводе войск», — рассказал он.

Меркурис добавил: власти Украины требуют от украинских военных стоять до последнего, независимо от того, целесообразно ли оборонять определенный участок.

Ранее группировка ВСУ оказалась в окружении на востоке Часова Яра в Донецкой народной республике.

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      Марина Совина
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