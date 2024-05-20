Зеленский потребовал более 100 самолетов

Зеленский: потребность Украины в авиации составляет 120-130 самолетов

Западные союзники должны поставить Киеву 120-130 самолетов для закрытия потребности в авиации. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters.

Зеленский прокомментировал военную помощь Запада Киеву, в частности, планы по поставке истребителей F-16. Он понадеялся, что самолеты прибудут на Украину и будут использованы как можно скорее.

«Нам необходимо 120-130 самолетов, чтобы мы могли сопротивляться в воздухе», — заявил украинский президент, сославшись на превосходство российской авиации. Политик добавил, что если страны НАТО не могут поставить самолеты, то они должны проработать другие варианты поддержки Киева.

Ранее Зеленский заявил, что каждое решение западных союзников Украины по предоставлению военной помощи принимается с опозданием на год. Он описал споры вокруг поставок Киеву зенитных ракетных комплексов Patriot фразой «шаг вперед и два назад».