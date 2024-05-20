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20:21, 20 мая 2024Бывший СССР

Зеленский заявил о запаздывающих решениях союзников

Зеленский: каждое решение союзников по военной помощи опаздывает на год

Фото: Ukraine Presidency / Globallookpress.com

Каждое решение западных союзников Украины по предоставлению военной помощи принимается с опозданием на год. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters.

Зеленский заявил, что западные политики тратят слишком много времени на обсуждение военной помощи Киеву. По его словам, ситуации вроде споров вокруг поставок Украине зенитных ракетных комплексов Patriot можно описать фразой «шаг вперед и два назад».

«Каждое решение, к которому мы приходим все вместе, опаздывает примерно на год», — подчеркнул украинский президент. Он добавил, что это приводит к военным поражениям ВСУ.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ему приходится биться головой об стену ради Patriot. Он признал, что украинская дипломатия не работает нужным образом, когда обсуждение касается этого вопроса.

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      Юрий Леонов
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