Кулеба заявил о биении головой об стену ради Patriot для Киева

Кулеба заявил, что бьется головой об стену ради получения ПВО Patriot для Киева

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ему приходится биться головой об стену ради получения для Киева поставок систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot от иностранных союзников. Так он ответил на вопрос о перспективах поставок этих средств в зону боевых действий в беседе с Bloomberg.

«Я чувствую, что бьюсь о стену собственной головой, хотя я дипломат, и это означает, что я должен разбирать стену по кирпичикам», — сказал Кулеба. Он признал, что украинская дипломатия не работает нужным образом, когда обсуждение касается этого вопроса.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил у госсекретаря США Энтони Блинкена две системы Patriot для Харькова и области. Зеленский также призвал как можно скорее доставить на Украину новый пакет военной помощи. По его словам, это имеет решающее значение. Кроме того, глава государства назвал средства ПВО самым большим дефицитом.