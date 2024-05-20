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17:26, 20 мая 2024Ценности

Жена футболиста Тарасова раскрыла свой вес после четвертых родов

Кадр: @kostenko.94

Жена футболиста Дмитрия Тарасова, вторая вице-мисс Россия — 2014, модель Анастасия Костенко раскрыла свой вес после четвертых родов. Соответствующая информация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

30-летняя манекенщица поделилась вопросами подписчиков, которые заявили, что она в хорошей форме. «А какой вес сейчас? Вы очень красивая, сильно худеть вам и не надо», — написала одна из фанаток. В свою очередь Костенко ответила, что ее вес составляет 59 килограммов.

«Мой стабильный вес после всех родов обычно 52-53 килограмма. Качество тела пока не очень. Но тренировки сейчас все поправят», — высказалась звезда. Кроме того, модель подчеркнула, что сбросила три килограмма и планирует избавиться от еще шести.

В апреле Костенко раскрыла секреты восстановления тела после четвертых родов. Супруга спортсмена заявила, что самыми главными и безопасными методами являются спорт и питание.

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      Екатерина Ештокина
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