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17:34, 20 мая 2024Экономика

Жильцы общежитий в российском городе пожаловались на плесень и протекающую крышу

Власти Тобольска отказались расселять общежития с плесенью и протекающей крышей
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Жители трех крупных общежитий в Тобольске Тюменской области пожаловались, что много лет не могут переселиться из прогнивших и протекающих квартир. Внимание на ситуацию обратило издание URA.RU.

По словам источника, близкого к жильцам проблемных домов в 6-м микрорайоне, из-за протекающей крыши и повышенной влажности у некоторых людей появились проблемы со здоровьем. «Повсюду грибок. Ремонтировать все это бесполезно. Постоянная сырость и плесень. Некоторые даже заработали астму. Вода течет желтая. Условия нечеловеческие. Люди ждут переселения по 5-10 лет, но тщетно», — рассказали собеседники издания. Они также отметили, что в зданиях потрескались стекла на окнах и обсыпались стены.

Между тем власти российского города отказываются расселять общежития. Обращения жильцов в прокуратуру и Следственный комитет также не принесли результата. В 2023 году в результатах экспертизы, проведенной на деньги местных жителей, было сказано, что один из домов находится в ограниченно работоспособном состоянии. Признать аварийным здания не удается, поскольку они не подпадают под требуемые критерии.

Однако близкие к администрации Тобольска источники, напротив, сообщают, что расселение общежитий в ближайших планах. Чиновникам невыгодны эти объекты, так как экономической пользы они не приносят, а их обслуживание дорого обходится бюджету, ведь управляющие компании брать строения на обслуживание отказываются. Точной даты планируемого расселения домов на данный момент нет — сначала общежития должны признать аварийными.

Ранее стало известно, что в Копейске дом ушел под воду.

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      Полина Кислицына
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