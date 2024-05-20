Звезда шоу на ТНТ рассказала о провальном выступлении

Известная российская юмористка, звезда шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Елизавета Варвара Аранова рассказала о провальном выступлении. Подробностями комикесса поделилась в выпуске шоу «Света вокруг света», доступном на YouTube.

Аранова вспомнила, как должна была выступить на разогреве выступления звезды шоу Stand Up на ТНТ Юлии Ахмедовой. По словам юмористки, она опаздывала на концерт комикессы, поэтому решила не ехать по пробкам на такси, а пойти пешком.

«Мне пришлось выйти из машины, добежать пешком, эти 40 минут были для меня неподъемными. Я выбежала на сцену, опаздывала, и у меня случилась какая-то паническая атака, одышка. Я смогла выступить только две минуты», — рассказала юмористка.

Аранова добавила, что во время ее выступления на концерте Ахмедовой зал начал ей аплодировать в качестве поддержки, что для артиста «хуже некуда». «Эти две минуты ада длились как шесть часов», — заключила она.

Ранее Аранова рассказала о другом провальном выступлении. Она вспомнила, как выступала со стендапом на концерте, где нельзя было материться. В итоге, по словам комикессы, она употребила матерное слово на второй минуте своего номера.