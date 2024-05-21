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17:38, 21 мая 2024Экономика

Курс евро упал ниже 98 рублей

Курс евро на Мосбирже упал ниже 98 рублей впервые с 8 мая
СюжетКурс доллара:

Фото: Antonio Bronic / Reuters

В ходе торгов на Мосбирже рубль растет по отношению к основным валютам. Курс евро впервые с 8 мая снизился ниже 98 рублей, а доллар находится на самом низком с 6 марта уровне, приближаясь к 90 рублям, свидетельствуют данные площадки.

Укрепление российской валюты в последний месяц связано с временным лагом в один-два месяца поступления средств от экспорта нефти, а также рекордным профицитом внешней торговли за счет существенного сокращения импорта.

Проблема с платежами, что связано с давлением США на финансовые организации основных торговых партнеров России, приводит к сниженному спросу на валюту, так как ей сложнее расплатиться.

В первом квартале импорт, как указали в Центробанке, упал до минимальных за последние семь кварталов 67 миллиардов долларов. При этом в апреле и мае ситуация ухудшилась.

Курс доллара от TradingView
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      Платон Щукин
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