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16:10, 21 мая 2024Культура

Влияние Тейлор Свифт на американцев оценил эксперт

Американист Дудаков: Тейлор Свифт оказывает воздействие на «умы американцев»

Фото: Christine Olsson / Globallookpress.com

Политолог-американист Малек Дудаков оценил влияние певицы Тейлор Свифт на американцев и политическую жизнь США. Об этом он сообщил в разговоре с «Известиями».

По его мнению, исполнительница не может оказать существенного влияния на избирательный процесс в Америке, однако все же воздействует на умы жителей США.

Я бы не стал преувеличивать значимость Тейлор Свифт. Да, она на текущий момент самая популярная певица в Америке. И да, действительно, у нее огромное количество фанатов. И мы помним, как в 2020 году она активно поддерживала [президента США Джо] Байдена, выступала с призывом к избирателям идти на выборы, регистрироваться, голосовать

Малек Дудаков

Он подчеркнул, что звезд и политику следует разделять, а также допустил, что немалое количество поклонников Свифт и так будет голосовать за Байдена.

При этом политолог сообщил, что певица не будет поддерживать кандидата в президенты Дональда Трампа, так как опасается проблем в карьере и ущерба репутации.

«В 2015-2016 годах была волна негатива в отношении Тейлор Свифт за то, что она якобы поддерживала Трампа. Она его не поддерживала, но в итоге ей пришлось оправдываться тем, что она поддержала Байдена в 2020 году», — объяснил собеседник издания, напомнив, что выступления звезды в разных штатах приводят к повышению ВВП этих штатов на локальном уровне.

Ранее Тейлор Свифт стала долларовой миллиардершей.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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