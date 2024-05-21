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19:37, 21 мая 2024Наука и техника

Предсказано удорожание Android-смартфонов

Digital Trends: Android-смартфоны подорожают из-за нового чипа Qualcomm

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Производители Android-смартфонов поднимут цены на свою продукцию. Об этом сообщает издание Digital Trends.

Журналисты медиа сослались на отчет известного китайского блогера Digital Chat Station. По его словам, к концу 2024 года многие новые смартфоны окажутся дороже актуальных моделей. Специалист связал это с выходом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 — процессора, который будет использоваться во многих флагманских моделях.

Новый чип будет заметно дороже в производстве, чем предыдущий. Вероятно, это связано с тем, что он будет создан по трехнанометровому техпроцессу. По словам журналистов, мощность устройств заметно вырастет, однако телефоны неизбежно подорожают. В настоящий момент трехнанометровыми процессорами оснащены флагманские iPhone 15.

В материале говорится, что современные топовые смартфоны и так стоят довольно дорого — от 1000 до 1200 долларов. «Трудно представить, чтобы покупатели были готовы тратить гораздо больше», — прокомментировали инсайд специалисты Digital Trends. Выход чипа Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 ожидается в октябре — скорее всего, первые флагманы на базе нового процессора появятся до конца года.

В середине мая корпорация Google выпустила вторую бета-версию операционной системы Android 15. Она стала доступна пользователям смартфонов Google Pixel, Nothing, Oppo, OnePlus, Xiaomi и Vivo.

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      Андрей Ставицкий
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