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19:10, 16 мая 2024Наука и техника

Google выпустила бета-версию Android 15

Бета-версия Android 15 стала доступна для Google, Xiaomi и других смартфонов

Фото: Mojahid Mottakin / Shutterstock / Fotodom

Корпорация Google выпустила вторую бета-версию операционной системы Android 15. На это обратило внимание издание 9to5Mac.

В первую очередь Google открыла доступ к новой ОС пользователям фирменных смартфонов Pixel. Также бета-версию смогут скачать и установить владельцы смартфонов других OEM-производителей — Nothing, Oppo, OnePlus, Xiaomi и Vivo.

«Android 15, на первый взгляд, не выглядит совершенно новой, но внутри у нее много изменений. Небольшие апдейты, влияющие на общее качество использования и производительность телефона», — описали обновление авторы медиа. По их словам, публичная версия новой операционной системы должна появиться позже.

Также специалисты 9to5Mac объяснили, как установить вторую бета-версию Android 15 на смартфон. Для этого нужно перейти на сайт Android, выбрать производителя своего устройства и нажать на кнопку «Получить бета-версию». Для девайса каждого бренда может быть отдельная инструкция для установки ОС. «Найдите время, чтобы прочитать руководство для каждого OEM-производителя, и внимательно следуйте инструкциям производителя», — дали совет журналисты.

Ранее корпорация Google объявила о запуске функции управления смартфонами на Android без рук — с помощью мимики. В компании также опубликовали исходный код проекта Gameface.

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      Андрей Ставицкий
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