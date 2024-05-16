Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:39, 16 мая 2024Наука и техника

Android-смартфоном можно будет управлять лицом

В Android добавят функцию управления смартфоном мимикой лица

Кадр: Google for Developers / YouTube

Корпорация Google объявила о запуске функции управления смартфонами на Android без рук — с помощью мимики лица. На это обратило внимание издание The Verge.

В компании опубликовали исходный код проекта Gameface — специального ПО, предназначенного для интеграции опции управления мимикой в приложения. Разработчики программ получили возможность добавить в них мимику, движения головы или жесты, с помощью которых пользователи смогут управлять устройством без рук.

Изначально проект Gameface, анонсированный на Google I/O в 2023 году, был разработан для настольных компьютеров и ориентирован на геймеров. Однако спустя год в компании масштабировали новую специальную возможность до смартфонов и любых приложений. В Google отметили, что с помощью нового инструментария пользователи смогут управлять функциями смартфона, «корча рожицы», и двигать курсор на экране девайса движениями бровей.

«Посредством камеры смартфон плавно отслеживает выражения лица и движения головы, переводя их в интуитивно понятный и персонализированный контроль», — объяснили в компании. Журналисты The Verge напомнили, что на создание проекта Gameface инженеров Google вдохновил парализованный стример Лэнс Карр.

Ранее в корпорации Google объявили, что фирменный сервис цифровых кошельков Google Wallet перестанет работать на старых смартфонах. Так, приложение сервиса можно будет установить на девайсы на базе Android 8 или более новой ОС.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Путин впервые прилетел в Китай после переизбрания. Чему посвящен его визит в Пекин?

      ФСБ задержала группу организаторов незаконной миграции из стран Центральной Азии

      Путина заметили сидящим рядом с Шойгу на переговорах в Пекине

      Путин заявил о солидном багаже сотрудничества с Китаем

      ВСУ ударили по России снарядами «Ольхи», ракетой «Точка-У» и беспилотниками

      Раскрыта цель наступления России в Харьковской области

      Бывший сотрудник российской колонии получил восемь лет за взяточничество

      Калужскую область пытался атаковать беспилотник

      В США назвали Россию самой активной внешней угрозой для выборов в стране

      В Крыму назвали уничтожение украинского народа целью США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше