Google Wallet перестанет работать на миллионах смартфонов

Приложение Google Wallet перестанет работать на Android 7 и более старых ОС

Корпорация Google объявила, что фирменный сервис цифровых кошельков перестанет работать на старых смартфонах. Об этом сообщается на сайте компании.

В материале говорится, что с 10 июня приложение Google Wallet, предназначенное для хранения банковских карт, перестанет работать на Android 7 и более старых системах. Таким образом, минимальной рекомендованной ОС для работы сервиса окажется Android 8, выпущенная в 2017 году.

В Google объяснили, что решение вызвано заботой о безопасности пользователей Android. По словам специалистов, в компании не смогут разрабатывать и отправлять патчи безопасности для старых устройств. По данным компании Statcounter, доля Android 7 за апрель 2024-го составляет 1,32 процента, то есть операционной системой продолжают пользоваться миллионы потребителей.

Журналисты издания 9to5Google отметили, что ранее Google Wallet работал на Android 7 и более новых ОС. Когда приложение впервые вышло в 2022 году, оно было совместимо в том числе с девайсами на базе Android 5.

В середине апреля аналитики IDC заявили, что продажи Android-смартфонов в 2024 году будут расти быстрее, чем продажи iPhone. Отчасти это связано с ростом продаж телефонов на рынке Китая.