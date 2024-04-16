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16:20, 16 апреля 2024Наука и техника

Продажи iPhone рухнут из-за Китая

IDC: в 2024 продажи Android-смартфонов вырастут в два раза быстрее, чем iPhone

Фото: Ly Song / Reuters

Продажи Android-смартфонов в 2024 году вырастут быстрее, чем продажи iPhone. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные International Data Corporation (IDC).

По оценке специалистов исследовательской фирмы, поставки устройств Android будут расти примерно в два раза быстрее, чем поставки смартфонов Apple. Одной из главных причин подобного роста назвали китайский рынок.

В IDC подчеркнули, что Китай остается крайне важным регионом для компании Тима Кука — Apple старается увеличить продажи за счет рекламы и скидок. Однако многие местные потребители стали чаще обращать внимание на национальные бренды — Huawei, Xiaomi, Oppo и прочие. Из-за этого продажи iPhone в Китае могут рухнуть.

Также Apple выделяется из числа ведущих производителей смартфонов тем, что пока фактически никак не интегрировала сервисы искусственного интеллекта (ИИ) в свои гаджеты. «Мы надеемся услышать некоторые сообщения по этому поводу на июньской конференции разработчиков», — заявила директор по исследованиям IDC Набила Попал.

При этом Apple, по мнению Попал, остается одним из самых стабильных брендов смартфонов, который успешно преодолел проблемы с поставками во время пандемии коронавируса.

Ранее в IDC заявили, что компания Apple опустилась на второе место в рейтинге крупнейших производителей смартфонов, первое место заняла компания Samsung. В первом квартале Samsung нарастила свою долю до 20,8 процента, Apple заняла долю 17,3 процента.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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