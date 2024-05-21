Блинкен пообещал ответить на решение МУС по Нетаньяху

Блинкен: США будут работать над надлежащим ответом на запрос МУС по Израилю

США будут работать над надлежащим ответом на запрос Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Reuters.

Блинкен заявил, что администрация президента США вместе с Конгрессом будет работать над выработкой «надлежащего ответа» на решение МУС, которое госсекретарь назвал «глубоко ошибочным».

По словам Блинкена, этот шаг МУС способен осложнить достижение перемирия и освобождение израильских заложников, захваченных палестинским радикальным движением ХАМАС.

Ранее Блинкен заявил, что США отвергают требование прокурора МУС Карима Хана о выдаче ордера на арест Нетаньяху.