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18:18, 21 мая 2024Мир

Блинкен пообещал ответить на решение МУС по Нетаньяху

Блинкен: США будут работать над надлежащим ответом на запрос МУС по Израилю

Фото: Eugen Kotenko / Globallookpress.com

США будут работать над надлежащим ответом на запрос Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Reuters.

Блинкен заявил, что администрация президента США вместе с Конгрессом будет работать над выработкой «надлежащего ответа» на решение МУС, которое госсекретарь назвал «глубоко ошибочным».

По словам Блинкена, этот шаг МУС способен осложнить достижение перемирия и освобождение израильских заложников, захваченных палестинским радикальным движением ХАМАС.

Ранее Блинкен заявил, что США отвергают требование прокурора МУС Карима Хана о выдаче ордера на арест Нетаньяху.

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      Елизавета Мытарева
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