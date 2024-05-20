США отвергли требование прокурора МУС выдать ордер на арест Нетаньяху

Блинкен: США отвергают требование прокурора МУС выдать ордер на арест Нетаньяху

Вашингтон отвергает требование прокурора Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Reuters.

«Мы отвергаем отождествление прокурором МУС Израиля и ХАМАС. Это позорно», — подчеркнул дипломат.

Глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что требование выдать ордер на арест Нетаньяху ставит под угрозу усилия по освобождению заложников палестинского радикального движения ХАМАС.

Ранее прокурор МУС в Гааге Карим Хан запросил выдачу ордера на арест израильского премьера, а также министра обороны страны Йоава Галанта. МУС считает, что они могут нести ответственность за военные преступления израильской армии в ходе боевых действий в секторе Газа.