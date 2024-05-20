Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:58, 20 мая 2024Мир

США отвергли требование прокурора МУС выдать ордер на арест Нетаньяху

Блинкен: США отвергают требование прокурора МУС выдать ордер на арест Нетаньяху

Фото: Thomas Koehler / Globallookpress.com

Вашингтон отвергает требование прокурора Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Reuters.

«Мы отвергаем отождествление прокурором МУС Израиля и ХАМАС. Это позорно», — подчеркнул дипломат.

Глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что требование выдать ордер на арест Нетаньяху ставит под угрозу усилия по освобождению заложников палестинского радикального движения ХАМАС.

Ранее прокурор МУС в Гааге Карим Хан запросил выдачу ордера на арест израильского премьера, а также министра обороны страны Йоава Галанта. МУС считает, что они могут нести ответственность за военные преступления израильской армии в ходе боевых действий в секторе Газа.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Путин уволил многолетнего заместителя Шойгу из Минобороны. Кто займет его место?

      Предложено новое биологическое правило старения

      Появились подробности группового изнасилования туристки на курорте Европы

      В Дагестане семья устроила сход после пропажи дочери. Девушка заявила, что сама ушла из дома, но ей не верят

      США отвергли требование прокурора МУС выдать ордер на арест Нетаньяху

      Российский школьник прострелил ногу сверстнику

      Байден отреагировал на запрос МУС о выдаче ордера на арест Нетаньяху

      Российским ученым удалось создать новый метод лечения артрита

      Пилот назвал три возможные причины крушения вертолета президента Ирана

      Люся Чеботина станцевала в откровенном платье без бюстгальтера

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше