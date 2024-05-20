Прокурор МУС потребовал арестовать премьера и министра обороны Израиля

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карим Хан заявил, что запросил выдачу ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а также министра обороны страны Йоава Галанта.

МУС считает, что израильские государственные лица могут нести ответственность за военные преступления Армии обороны (ЦАХАЛ) в ходе боевых действий в секторе Газа и преступления против человечности как минимум с 8 октября 2023 года.

В каких военных преступлениях подозревают премьера и министра обороны Израиля

Среди военных преступлений, в которых подозревают Нетаньяху и Галанта, значится использование голода среди гражданского населения как метода ведения войны. Этот и другие акты насилия, по оценке МУС, Израиль использовал в качестве средства для ликвидации ХАМАС, возращения заложников и коллективного наказания населения Газы, которое Иерусалим якобы воспринимает как угрозу. Также в список вменяемых обвинений вошли: умышленное причинение тяжких страданий, серьезных телесных повреждений или вреда здоровью, умышленное убиение, истребление, нападение на гражданское население, преследование как преступление против человечности, а также «другие бесчеловечные действия».

Здание «Международный уголовный суд». Фото: Hypergio / Wikipedia

В заявлении прокурора также указывается, что перечисленные военные обвинения были совершены в контексте международного вооруженного конфликта между Израилем и Палестиной, а также немеждународного столкновения между Израилем и ХАМАС, которые шли параллельно.

При этом утверждается, что у прокуратуры МУС есть доказательства, среди которых интервью с выжившими и очевидцами, аудио-, видео- и фотоматериалы, снимки со спутника, а также заявления предполагаемых преступников. В тексте указывается, что перечисленные преступления, по оценке МУС, продолжаются до сих пор. За них Нетаньяху и Галанта, отмечает прокурор, должны понести уголовную ответственность.

Израиль, как и все государства, имеет право принимать меры для защиты своего населения. Однако это право не освобождает Израиль или любое другое государство от обязанности соблюдать международное гуманитарное право заявление прокурора МУС

МУС также запросил ордер на арест трех лидеров ХАМАС

Помимо этого МУС также добивается выдачи ордеров на арест трех лидеров радикального палестинского движения ХАМАС. Речь идет о главе Исламского движения сопротивления Яхье Синваре, главнокомандующем военным крылом ХАМАС бригады «Аль-Кассам» Диабом Ибрагим аль-Масри, более известным как Мохаммед Дейф, а также главе Политбюро движения Исмаиле Хания.

Их МУС подозревает в убиении, истреблении, захвате заложников, изнасиловании и других актах сексуального насилия, пытках, жестоком обращении и оскорблении личного достоинства пленных и других действиях. Они также, говорится в документе, должны понести уголовную ответственность за свои действия.

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Турция подала иск в МУС против Нетаньяху и обвинила его в геноциде

В прошлом году спустя почти месяц после начала вооруженного конфликта между Израилем и сектором Газа Анкара подала иск в МУС против Нетаньяху. Турция на 23 страницах документа обвинила израильского премьера в геноциде и назвала его Гитлером XXI века. Адвокат правящей в государстве Партии справедливости и развития Метин Кюлюнк выразил мнение, что Нетаньяху на глазах у всего мира применяет в Газе запрещенное по всем международным конвенциям оружие и за это он должен предстать перед судом.

Премьер Израиля на это ответил, что государство придерживается законов войны и не собирается слушать проповеди турецкого лидера. Он припомнил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану ситуацию с курдами, пропажу журналистов и оппозиционеров, и указал, что тот поддерживает террористическую организацию ХАМАС, а также отрицает геноцид армян.