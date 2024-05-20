МУС запросил выдать ордер на арест Нетаньяху и министра обороны Израиля Галанта

Международный уголовный суд (МУС) запросил выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление прокурора МУС Карима Хана.

По данным МУС, Нетаньяху и Галант могут быть ответственны за военные преступления израильской армии в ходе боевых действий в секторе Газа, а также за преступления против человечности.

МУС также добивается выдачи ордеров на арест трех лидеров радикального палестинского движения ХАМАС.

14 мая президент Колумбии Густаво Петро запросил ордер МУС на арест Нетаньяху из-за ситуации в секторе Газа. Член Палаты представителей Конгресса США Рашида Тлаиб также призвала арестовать премьера за нарушение норм международного права.