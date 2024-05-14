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16:25, 14 мая 2024Мир

Президент Колумбии запросил международный ордер на арест Нетаньяху

Президент Колумбии Петро запросил ордер МУС на арест премьера Израиля Нетаньяху

Фото: Gil Cohen-Magen / Pool / Reuters

Президент Колумбии Густаво Петро запросил ордер Междунароодного уголовного суда (МУС) на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху из-за ситуации в секторе Газа. Соответствующее заявление колумбийский лидер разместил в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Нетаньяху не остановит геноцид. Это подразумевает международный ордер на арест от Уголовного суда. Совет Безопасности должен начать рассматривать вопрос о создании миротворческих сил на территории Газы», — говорится в публикации.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Рашида Тлаиб также призвала МУС арестовать премьер-министра Израиля Нетаньяху за нарушение норм международного права.

В свою очередь, израильский премьер заявил, что выдача МУС ордеров на арест израильских лидеров станет «несмываемым пятном на правосудии».

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      Лина Пивоварова
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