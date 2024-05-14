Президент Колумбии запросил международный ордер на арест Нетаньяху

Президент Колумбии Петро запросил ордер МУС на арест премьера Израиля Нетаньяху

Президент Колумбии Густаво Петро запросил ордер Междунароодного уголовного суда (МУС) на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху из-за ситуации в секторе Газа. Соответствующее заявление колумбийский лидер разместил в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Нетаньяху не остановит геноцид. Это подразумевает международный ордер на арест от Уголовного суда. Совет Безопасности должен начать рассматривать вопрос о создании миротворческих сил на территории Газы», — говорится в публикации.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Рашида Тлаиб также призвала МУС арестовать премьер-министра Израиля Нетаньяху за нарушение норм международного права.

В свою очередь, израильский премьер заявил, что выдача МУС ордеров на арест израильских лидеров станет «несмываемым пятном на правосудии».