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15:11, 6 мая 2024Мир

Нетаньяху назвал возможную выдачу ордеров МУС «несмываемым пятном» на правосудии

Нетаньяху: возможная выдача ордеров МУС станет несмываемым пятном на правосудии

Фото: Amos Ben Gershom / Globallookpress.com

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что возможная выдача ордеров Международного уголовного суда (МУС) на арест израильских лидеров станет несмываемым пятном на правосудии и на самой концепции международного права. Об этом сообщает CNN.

По его словам, МУС «был основан в результате Холокоста», и поэтому он «не должен пытаться подорвать фундаментальное право Израиля на самооборону». Возможные аресты станут «искажением справедливости и истории», подчеркнул Нетаньяху.

«Даже если Израиль будет вынужден остаться в одиночестве, мы останемся одни и продолжим наносить мощные удары по нашим врагам до победы», — добавил израильский премьер.

Ранее сообщалось о тайных переговорах американских сенаторов с высокопоставленными представителями МУС по вопросу возможной выдачи ордера на арест премьера Израиля Нетаньяху и ряда других членов правительства страны.

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      Лина Пивоварова
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