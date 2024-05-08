В США призвали арестовать Нетаньяху

Конгрессвумен США Тлаиб призвала МУС арестовать Нетаньяху

Член Палаты представителей Конгресса США Рашида Тлаиб призвала Международный уголовный суд арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за нарушение норм международного права. Об этом сообщает Fox News.

«Я призываю МУС оперативно выдать ордера на арест Нетаньяху и высокопоставленных израильских чиновников, чтобы они наконец-то понесли ответственность за этот геноцид, как того требуют эти хорошо задокументированные нарушения Конвенции о геноциде в соответствии с международным правом», — заявила конгрессвумен.

По словам Тлаиб, израильские войска подвергли жителей сектора Газа «невообразимым человеческим страданиям», вынудив их бежать от боевых действий и жить «во временных палатках, без еды, чистой воды, санитарных условий, лекарств» в Рафахе на юге анклава, где Израиль затем начал военную операцию.

Она отметила, что США своей военной помощью «дали согласие на эти злодеяния», и призвала прекратить финансирование Израиля.

Ранее в ООН сообщили, что Израиль нарушил все пять норм международного права при эвакуации в секторе Газа в ходе начала операции в Рафахе.