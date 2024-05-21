Число россиян с капиталом в 100 миллионов рублей резко выросло

Frank RG: в 2023-м число россиян с капиталом от ₽100 млн выросло до 22 тысяч

В конце 2023 года число россиян с капиталом от 100 миллионов рублей увеличилось в полтора раза. О резком росте со ссылкой на материалы Frank RG сообщает РБК.

Количество банковских клиентов-миллионеров (сегмент HNWI, High-net-worth individual) выросло на 50 процентов, до 21,8 тысячи. На конец 2023 года 4,1 тысячи из них отнесли к группе сверхбогатых, обладающих капиталом от 500 миллионов рублей — их количество поднялось на 60 процентов, а за два года — на 17 процентов из-за кризисной посадки.

Совокупный капитал российских потребителей сегмента HNWI на конец 2023 года оценивался в 13,1 триллиона рублей. За 12 месяцев он увеличился на 62 процента, более чем на пять триллионов рублей. По сравнению с 2021 годом рост составил 19,5 процента (2,1 триллиона рублей).

В 2023 году состоятельные россияне продолжили покупать золотые слитки вопреки рекордному росту цен. По словам директора департамента частного капитала Промсвязьбанка Евгения Сафонова, с начала года клиенты приобрели более семи тонн золотых слитков (в 1,9 раза больше, чем в 2022 году). Объем размещенных на металлических счетах средств вырос более чем на 40 процентов, при этом на золотые счета приходится 70, а на серебряные — 25 процентов объема средств.