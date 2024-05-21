Десятки тушек птиц обнаружили после столкновения самолета со стаей фламинго

36 тушек птиц обнаружили после столкновения самолета Emirates со стаей фламинго

Десятки тушек птиц обнаружили после столкновения самолета авиакомпании Emirates со стаей фламинго. Об этом пишет Hindustan Times.

По данным источника, нештатная ситуация произошла в понедельник, 20 мая, с воздушным судном, летевшим из Мумбаи, Индия, в Дубай, ОАЭ. На борту находились 310 пассажиров.

Чиновники лесного хозяйства сообщили, что в районе Гаткопара в Мумбаи, где случилось столкновение, нашли 36 тушек фламинго. Власти аэропорта подтвердили информацию об инциденте.

Как сообщает издание, все обстоятельства происшествия выясняются. По мнению местного эколога Д. Сталина, птиц могли дезориентировать линии электропередачи, проложенные недавно.

В феврале стюардесса авиакомпании Alaska Airlines спасла яйца редких фламинго во время полета. После того как агрегат, который поддерживал будущих птенцов в тепле, перестал работать, бортпроводница положила яйца в резиновые перчатки, наполненные теплой водой, и накрыла теплой одеждой.

