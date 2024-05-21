Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:17, 21 мая 2024Путешествия

Десятки тушек птиц обнаружили после столкновения самолета со стаей фламинго

36 тушек птиц обнаружили после столкновения самолета Emirates со стаей фламинго

Фото: James Wakibia / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Десятки тушек птиц обнаружили после столкновения самолета авиакомпании Emirates со стаей фламинго. Об этом пишет Hindustan Times.

По данным источника, нештатная ситуация произошла в понедельник, 20 мая, с воздушным судном, летевшим из Мумбаи, Индия, в Дубай, ОАЭ. На борту находились 310 пассажиров.

Чиновники лесного хозяйства сообщили, что в районе Гаткопара в Мумбаи, где случилось столкновение, нашли 36 тушек фламинго. Власти аэропорта подтвердили информацию об инциденте.

Как сообщает издание, все обстоятельства происшествия выясняются. По мнению местного эколога Д. Сталина, птиц могли дезориентировать линии электропередачи, проложенные недавно.

В феврале стюардесса авиакомпании Alaska Airlines спасла яйца редких фламинго во время полета. После того как агрегат, который поддерживал будущих птенцов в тепле, перестал работать, бортпроводница положила яйца в резиновые перчатки, наполненные теплой водой, и накрыла теплой одеждой.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      Арестован бывший командующий 58-й армией. Почти год назад генерал заявлял о «сложной ситуации» с начальством

      Глава Николаевской области рассказал об опустевших из-за мобилизации улицах

      В США заявили о расколе ЕС из-за ордера МУС на арест Нетаньяху

      Россиянка поговорила с мошенниками и лишилась квартиры

      Молодые ультраправые из АдГ описали образ идеальной женщины

      Умер генконструктор российского НПО автоматики

      Лавров встретился с главой МИД Таджикистана и обсудил переговоры по миграции

      В ДНР осудят военного ВСУ за расстрел мирных жителей Мариуполя

      Десятки тушек птиц обнаружили после столкновения самолета со стаей фламинго

      На Украине списали из библиотек 17 миллионов книг на русском языке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше