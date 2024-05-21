Детсад эвакуировали из-за обнаружения снаряда времен Великой Отечественной войны

В Ростове детсад эвакуировали из-за обнаруженного в стене снаряда времен ВОВ

В Ростове-на-Дону эвакуировали воспитанников и персонал детского сада после того, как в стене здания, на первом этаже которого находится дошкольное учреждение, был обнаружен 120-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом во вторник, 21 мая, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Алексей Логвиненко.

«Проведена эвакуация 91 воспитанника и 15 человек персонала детского сада №73, распложенного на первом этаже дома», — написал он, добавив, что на месте работают экстренные службы.

Позже глава администрации города сообщил, что группа разминирования успешно извлекла снаряд, который был без боевой части и не представляет опасности.

Летом 2023 года при проведении земляных работ возле железной дороги на севере Москвы нашли арсенал из около 200 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны. Боеприпасы калибра 20 миллиметров были обнаружены на улице Розанова. Они находились на глубине примерно одного метра. Место происшествия оцепили и вызвали саперов. Затем снаряды изъяли, чтобы утилизировать на полигоне.