В Москве нашли около 200 снарядов времен Великой Отечественной

В севере Москвы нашли около 200 снарядов времен Великой Отечественной войны

Арсенал из около 200 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны нашли при проведении земляных работ возле железной дороги на севере Москвы. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб столицы.

По его словам, боеприпасы калибра 20 миллиметров были обнаружены на улице Розанова. Предварительно, они находились на глубине примерно одного метра. Место происшествия оцепили и вызвали саперов.

Снаряды времен Великой Отечественной войны изъяты с места ЧП — их утилизируют на полигоне.

Ранее в Новооскольском городском округе Белгородской области взорвался снаряд времен Великой Отечественной войны (ВОВ), в результате чего пострадали два 17-летних подростка. Отмечалось, что они нашли снаряд, когда убирали мусор, а затем решили его распилить.

