Певцу Дмитрию Маликову объяснили значение слова кринж

Российский эстрадный певец Дмитрий Маликов в ходе короткого общения с журналистами узнал для себя новое слово. Он переспросил одного из сотрудников СМИ, что такое кринж, момент попал на видео, его опубликовал News.ru в Telegram-канале.

Журналист пояснил артисту, что в переводе с «молодежного» языка кринж означает то же, что и «испанский стыд». В ответ Маликов развел руками, давая понять, что он очень далек от всего этого.

Ранее 53-летний Дмитрий Маликов раскрыл секреты своей красоты. По словам исполнителя, сохранять моложавый внешний вид ему помогает хорошая генетика. При этом он подчеркнул, что следит за волосами и весом.