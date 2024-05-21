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09:00, 21 мая 2024Культура

Дмитрию Маликову объяснили значение слова кринж

Певцу Дмитрию Маликову объяснили значение слова кринж

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

Российский эстрадный певец Дмитрий Маликов в ходе короткого общения с журналистами узнал для себя новое слово. Он переспросил одного из сотрудников СМИ, что такое кринж, момент попал на видео, его опубликовал News.ru в Telegram-канале.

Журналист пояснил артисту, что в переводе с «молодежного» языка кринж означает то же, что и «испанский стыд». В ответ Маликов развел руками, давая понять, что он очень далек от всего этого.

Ранее 53-летний Дмитрий Маликов раскрыл секреты своей красоты. По словам исполнителя, сохранять моложавый внешний вид ему помогает хорошая генетика. При этом он подчеркнул, что следит за волосами и весом.

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      Александра Синицына
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