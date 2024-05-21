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11:34, 21 мая 2024Культура

Дочь Эминема вышла замуж

Дочь рэпера Эминема Хейли вышла замуж

Фото: @halliejade

Дочь американского рэп-исполнителя Эминема (настоящее имя — Маршалл Брюс Мэтерс) Хэйли Джейд Скотт вышла замуж. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Избранником Хэйли стал Эван Макклинток, с которым она состоит в отношениях с 2016 года. В феврале прошлого года возлюбленный дочери Эминема сделал ей предложение.

Джейд Скотт опубликовала серию романтический фотографий со свадебного торжества, а также написала: «Было пролито так много слез счастья, было столько смеха и улыбок, мы ощутили очень много любви».

28-летняя Хэйли Джейд Скотт — единственный родной ребенок хип-хоп-исполнителя от его бывшей супруги Кимберли Энн Скотт. У артиста также есть двое приемных дочерей — 31-летняя Алайна Мэтерс и 22-летняя Стиви Лейн.

Ранее Эминем анонсировал новый альбом под названием The Death of Slim Shady (Coup De Grâce). 12-я пластинка артиста должна выйти летом 2024 года.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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