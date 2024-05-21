Душившего экс-сожительницу российского военного осудили на полгода

В Абакане суд приговорил к полугоду колонии военного, душившего экс-сожительницу

Абаканский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Сергея Ворошилова к шести месяцам колонии общего режима по делу об угрозе убийством сожительнице. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-ом Восточном окружном военном суде.

Установлено, что во время совместного распития спиртного мужчина решил запугать возлюбленную и заставить ее с ним жить, для чего стал бить ладонью по лицу и кулаками по голове. Когда потерпевшая легла на диван на спину, военный сел на нее сверху и стал угрожать расправой и душить.

Ранее сообщалось, что в Абакане суд приговорил военного к 5,6 года за самовольный отдых от службы.