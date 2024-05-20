Российский военный полгода самовольно отдыхал от службы и был осужден

В Абакане суд приговорил военного к 5,6 года за самовольный отдых от службы

Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к пяти с половиной годам колонии общего режима военного, который полгода самовольно отдыхал от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, 30 мая 2023 года осужденный без уважительных причин не явился на службу. Он решил отдохнуть от исполнения обязанностей и временно уклониться от военной службы. 7 декабря 2023 года мужчина сам пришел в военный комиссариат.

Ранее Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы военнослужащего за уклонение от службы.