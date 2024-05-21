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18:25, 21 мая 2024Культура

Экс-солистка «Комбинации» захотела подать иск против создателя группы

Экс-солистка «Комбинации» Апина будет судиться с создателем группы из-за песен
Алена Апина

Алена Апина. Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Экс-солистка группы «Комбинация» Алена Апина захотела подать судебный иск против создателя музыкального коллектива Виталия Окорокова. Об этом звезда сообщила «Пятому каналу».

Апина заявила, что в новом проекте Окорокова Russian Girls используется ее фонограмма на бэк-вокале, при этом она не получает денежный отчислений. По словам Апиной, в аналогичной ситуации находится еще одна экс-участница «Комбинации» Татьяна Иванова. Певица также возмутилась тому, что создатель «Комбинации» передал право на популярные песни группы молодому музыкальному коллективу.

Сам Окороков отрицает предъявленные обвинения. «Я их тоже послушал, эти фонограммы. Я знаю свои фонограммы. Не поют там Апина с Ивановой. Им кажется, что это они поют», — приводит его слова «Пятый канал».

Ранее стало известно, что в России снимут сериал о группе «Комбинация».

ЖЗЛ
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