В России снимут сериал о группе «Комбинация»

«Ъ»: в России снимут сериал о поп-группе «Комбинация»

В России снимут сериал о поп-группе «Комбинация». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Уточняется, что съемки восьмисерийного байопика группы снимет сервис Wink.ru. Экранизировать историю «Комбинации» в партнерстве с «НМГ Студией» будет кинокомпания «Лунапарк», снимавшая сериал про группу «Король и Шут».

Звезд «Комбинации» Алену Апину и Татьяну Иванову сыграют Анастасия Уколова («Молодежка») и Елизавета Базыкина («Надвое», «Слово пацана»). Мужа Апиной, влиятельного продюсера Александра Иратова, сыграет главный герой сериала «Мажор» Павел Прилучный.

По данным сервиса «Кинопоиск», самым популярным проектом 2023 года стал сериал «Король и Шут».