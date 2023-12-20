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05:48, 20 декабря 2023Культура

В России снимут сериал о группе «Комбинация»

«Ъ»: в России снимут сериал о поп-группе «Комбинация»
Алена Апина

Алена Апина. Фото: Дмитрий Коробейников / РИА Новости

В России снимут сериал о поп-группе «Комбинация». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Уточняется, что съемки восьмисерийного байопика группы снимет сервис Wink.ru. Экранизировать историю «Комбинации» в партнерстве с «НМГ Студией» будет кинокомпания «Лунапарк», снимавшая сериал про группу «Король и Шут».

Звезд «Комбинации» Алену Апину и Татьяну Иванову сыграют Анастасия Уколова («Молодежка») и Елизавета Базыкина («Надвое», «Слово пацана»). Мужа Апиной, влиятельного продюсера Александра Иратова, сыграет главный герой сериала «Мажор» Павел Прилучный.

По данным сервиса «Кинопоиск», самым популярным проектом 2023 года стал сериал «Король и Шут».

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      Юлия Мискевич
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