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15:17, 21 мая 2024Мир

ЕС и Молдавия заключили соглашение об обороне

Боррель: ЕС и Молдавия заключили соглашение об обороне

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Европейский союз (ЕС) и Молдавия заключили соглашение о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности. Об этом заявил верховный представитель объединения по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Твиттер).

«Такое партнерство повысит устойчивость этой страны. Это позволит вместе решать общие проблемы в области безопасности, сделать наше взаимодействие более эффективным, изучить новые области сотрудничества», — рассказал политик.

Боррель также подчеркнул, что Кишинев стал первым, кто заключил подобное соглашение об обороне с Евросоюзом.

Ранее Боррель признал, что Киев быстро получил статус кандидата в ЕС из-за фактора конфликта на Украине. Он также подчеркнул, что вступление в сообщество является самым важным способом помощи для Украины. Политик напомнил, что в общей сложности страны сообщества выделили Киеву порядка 96 миллиардов евро, что превышает объем помощи США.

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      Максим Габриелян
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