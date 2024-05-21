Боррель: ЕС и Молдавия заключили соглашение об обороне

Европейский союз (ЕС) и Молдавия заключили соглашение о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности. Об этом заявил верховный представитель объединения по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Твиттер).

«Такое партнерство повысит устойчивость этой страны. Это позволит вместе решать общие проблемы в области безопасности, сделать наше взаимодействие более эффективным, изучить новые области сотрудничества», — рассказал политик.

Боррель также подчеркнул, что Кишинев стал первым, кто заключил подобное соглашение об обороне с Евросоюзом.

Ранее Боррель признал, что Киев быстро получил статус кандидата в ЕС из-за фактора конфликта на Украине. Он также подчеркнул, что вступление в сообщество является самым важным способом помощи для Украины. Политик напомнил, что в общей сложности страны сообщества выделили Киеву порядка 96 миллиардов евро, что превышает объем помощи США.