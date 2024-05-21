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22:36, 21 мая 2024Мир

Постпредство РФ назвало воровство новым инструментом внешней политики ЕС

Постпредство РФ: ЕС сделал воровство активов инструментом внешней политики

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Европейский союз превратил воровство активов в инструмент внешней политики, заявили в постпредстве РФ при ЕС. Об этом пишет РИА Новости.

Дипломаты прокомментировали решение Совета ЕС передать Украине большую часть доходов от инвестирования замороженных активов России.

«ЕС продемонстрировал всему мировому сообществу, что отныне он чувствует себя вправе украсть доверенные ему финансовые резервы, отказаться от своих же обязательств по защите частной собственности и капиталовложений», — подчеркнули они. Постпредство РФ назвало воровство новым инструментом внешней политики ЕС.

Ранее Совет Европейского союза (ЕС) официально утвердил разрешение использовать российские активы для помощи Украине.

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      Марина Совина
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