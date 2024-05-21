Постпредство РФ: ЕС сделал воровство активов инструментом внешней политики

Европейский союз превратил воровство активов в инструмент внешней политики, заявили в постпредстве РФ при ЕС. Об этом пишет РИА Новости.

Дипломаты прокомментировали решение Совета ЕС передать Украине большую часть доходов от инвестирования замороженных активов России.

«ЕС продемонстрировал всему мировому сообществу, что отныне он чувствует себя вправе украсть доверенные ему финансовые резервы, отказаться от своих же обязательств по защите частной собственности и капиталовложений», — подчеркнули они. Постпредство РФ назвало воровство новым инструментом внешней политики ЕС.

Ранее Совет Европейского союза (ЕС) официально утвердил разрешение использовать российские активы для помощи Украине.