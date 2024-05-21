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11:13, 21 мая 2024Россия

В России предрекли Украине и Молдавии десятки лет в предбаннике ЕС

Сенатор Джабаров предрек Украине нахождение в предбаннике ЕС

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Официальные переговоры Украины и Молдавии о вступлении в ЕС будут очень долгими и затянутся на годы, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Такое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Десятки лет могут идти эти процессы. Им главное начать, тогда Евросовет будет манить к себе и Украину, и Молдавию, сулить им золотые горы. В свое время все это они делали с Турцией. Турция как была в предбаннике Евросоюза, так там и осталась. Это поманить, чтобы они ни в коем случае не поменяли свою ориентацию в сторону Москвы. Я этому не верю, потому что вся экономика и Молдавии, и Украины настолько развалена, настолько коррумпирована, что эти страны для Евросоюза реально не интересны», — сказал сенатор.

Сразу пять европейских чиновников на условиях анонимности сообщили изданию Politico, что официальные переговоры о присоединении Киева и Кишинева к Евросоюзу стартуют 23 июня. Журналисты пишут, что такие планы были еще в конце 2023 года, но тогда не удалось запустить процесс из-за возражений Будапешта.

«За кулисами дипломаты ЕС и Киева интенсивно работают, пытаясь убедить венгерское правительство дать свое согласие на начало переговоров о вступлении Украины», — говорится в материале.

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      Варвара Кошечкина
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