Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:23, 21 мая 2024Мир

В ЕС назвали дату начала переговоров о членстве Украины

Politico: ЕС начнет переговоры о членстве Украины в июне

Фото: Christoph Soeder / dpa / Globallookpress.com

Официальные лица Брюсселя настаивают на том, чтобы начать официальные переговоры о членстве Украины в Европейском союзе (ЕС) уже в июне. Об этом сообщает Politico со ссылкой на пять европейских дипломатов, пожелавших остаться анонимными.

«За кулисами дипломаты ЕС и Киева интенсивно работают, пытаясь убедить венгерское правительство дать свое согласие на начало переговоров о вступлении Украины», — говорится в материале.

По информации источников, цель состоит в том, чтобы начать официальные переговоры уже 25 июня. Отмечается, что Брюссель и Киев ведут интенсивную двустороннюю дипломатию с Будапештом, чтобы решить проблемы венгерских меньшинств на Украине. Отмечается положительная динамика украино-венгерского диалога.

Один европейский дипломат предположил, что Венгрия, возможно, захочет прекратить переговоры о вступлении Украины в Евросоюз до того, как в июле она примет на себя шестимесячное поочередное председательство в Совете ЕС. «Было ощущение, что этого не следует делать до выборов [в Европейский парламент 9 июня], потому что это может стать вопросом выборов», — объяснил он.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла с официальным визитом в Киев. Уточняется, что цель поездки состоит в выражении поддержки Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Как отнеслись к статусу украинского главы в ООН?

      Уровень легитимности Зеленского оценили

      Еще одна пара российских фигуристов сменит гражданство

      Россияне получат возможность устанавливать самозапрет на продажу жилья

      В Москве загорелся торговый центр

      Село в Белгородской области попало под обстрел ВСУ

      Сын Байдена подал апелляции по делу о хранении оружия

      Популярная российская юмористка раскрыла изнанку работы

      Солдат изнасиловал туристку в Греции и подал на нее в суд

      Власти Великобритании объявили «день позора» из-за скандала с ВИЧ. Пациентам годами переливали зараженную кровь

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше