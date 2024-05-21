В ЕС назвали дату начала переговоров о членстве Украины

Politico: ЕС начнет переговоры о членстве Украины в июне

Официальные лица Брюсселя настаивают на том, чтобы начать официальные переговоры о членстве Украины в Европейском союзе (ЕС) уже в июне. Об этом сообщает Politico со ссылкой на пять европейских дипломатов, пожелавших остаться анонимными.

«За кулисами дипломаты ЕС и Киева интенсивно работают, пытаясь убедить венгерское правительство дать свое согласие на начало переговоров о вступлении Украины», — говорится в материале.

По информации источников, цель состоит в том, чтобы начать официальные переговоры уже 25 июня. Отмечается, что Брюссель и Киев ведут интенсивную двустороннюю дипломатию с Будапештом, чтобы решить проблемы венгерских меньшинств на Украине. Отмечается положительная динамика украино-венгерского диалога.

Один европейский дипломат предположил, что Венгрия, возможно, захочет прекратить переговоры о вступлении Украины в Евросоюз до того, как в июле она примет на себя шестимесячное поочередное председательство в Совете ЕС. «Было ощущение, что этого не следует делать до выборов [в Европейский парламент 9 июня], потому что это может стать вопросом выборов», — объяснил он.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла с официальным визитом в Киев. Уточняется, что цель поездки состоит в выражении поддержки Украине.