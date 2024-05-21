Глава МИД Германии приехала в Киев

Глава МИД Германии Бербок прибыла в Киев с неанонсированным визитом

Глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла с визитом в Киев. О поездке дипломата на Украину ранее не объявляли «по соображениям безопасности», пишет агентство DPA.

«Глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла в Киев в знак поддержки Украине, визит ранее не анонсировался по соображениям безопасности», — сказано в сообщении.

Ранее в Минобороны ФРГ заявили, что инициативу Германии по укреплению противовоздушной обороны (ПВО) Украины планируют поддержать 12 стран. Как подчеркивается, Дания, Бельгия, Нидерланды, Норвегия и Канада окажут финансовую помощь.

На прошлой неделе немецкое военное ведомство запросило у правительства еще 3,8 миллиарда евро на помощь Украине. Как подчеркивалось, запрос о выделении дополнительных средств могут представить парламенту в июне.