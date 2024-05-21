Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:23, 21 мая 2024Силовые структуры

ФСБ и полиция нашли арсенал у восьми жителей российского региона

В Рязанской области полиция и ФСБ задержали восемь жителей за оборот оружия

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

В Рязанской области сотрудники полиции и ФСБ задержали восьмерых жителей в возрасте от 21 года до 67 лет по подозрению в незаконном обороте оружия и боеприпасов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Во время обысков у мужчин нашли и изъяли шесть гладкоствольных ружей, два автомата Калашникова, около трех тысяч патронов, 135 граммов пороха, а также пистолет Макарова, переделанный из охолощенного в боевой. Предварительно установлено, что мужчины были знакомы между собой и сбывали друг другу оружие и боеприпасы.

Возбуждено уголовное дело. Выясняется происхождение изъятого.

Ранее сообщалось, что в московском парке обнаружили чемодан с раритетным оружием.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Как отнеслись к статусу украинского главы в ООН?

      В Москве загорелся торговый центр

      Село в Белгородской области попало под обстрел ВСУ

      Сын Байдена подал апелляции по делу о хранении оружия

      Популярная российская юмористка раскрыла изнанку работы

      В России школьник упал в обморок на выпускном и попал на видео

      Отсидевшего срок экс-начальника отдела милиции арестовали по новому делу

      На Урале лицеисты устроили бунт из-за директора

      Солдат изнасиловал туристку в Греции и подал на нее в суд

      Власти Великобритании объявили «день позора» из-за скандала с ВИЧ. Пациентам годами переливали зараженную кровь

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше