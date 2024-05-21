ФСБ и полиция нашли арсенал у восьми жителей российского региона

В Рязанской области полиция и ФСБ задержали восемь жителей за оборот оружия

В Рязанской области сотрудники полиции и ФСБ задержали восьмерых жителей в возрасте от 21 года до 67 лет по подозрению в незаконном обороте оружия и боеприпасов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Во время обысков у мужчин нашли и изъяли шесть гладкоствольных ружей, два автомата Калашникова, около трех тысяч патронов, 135 граммов пороха, а также пистолет Макарова, переделанный из охолощенного в боевой. Предварительно установлено, что мужчины были знакомы между собой и сбывали друг другу оружие и боеприпасы.

Возбуждено уголовное дело. Выясняется происхождение изъятого.

Ранее сообщалось, что в московском парке обнаружили чемодан с раритетным оружием.