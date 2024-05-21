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18:55, 21 мая 2024Силовые структуры

ФСБ поймала на подкупе замглавы оборонного предприятия

ФСБ уличила в подкупе на 490 тыс. руб. замглавы оборонного завода в Брянске

Фото: Grigorenko / Unsplash

Советский суд Брянска избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении замглавы оборонного предприятия «Навлинский завод "Промсвязь"», обвиняемого в коммерческом подкупе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

50-летний подсудимый, занимающий должность заместителя гендиректора по материально-техническому обеспечению, был уличен в преступлении сотрудниками ФСБ и МВД.

По версии следствия, обвиняемый с мая 2019 года по сентябрь 2023 года получал незаконные денежные вознаграждения от представителей коммерческих организаций за заключение договоров. Сумма подношений составила 490 тысяч рублей, уточнили «Ленте.ру» в управлении Следственного комитета России по Брянской области.

На допросе мужчина свою вину признал и дал подробные показания. Деньги перечислялись на его банковскую карту.

21 мая стало известно об аресте бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил России генерал-майора Ивана Попова, подозреваемого в хищении строительных материалов, предназначенных для возведения линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО), на 100 миллионов рублей.

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      Любовь Ширижик
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