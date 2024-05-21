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14:26, 21 мая 2024Силовые структуры

ФСБ сообщила о попытках украинцев в ЛНР сотрудничать с украинской разведкой

ФСБ пресекла в ЛНР попытки сотрудничества 3 украинцев с украинской разведкой

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Луганской народной республике (ЛНР) сотрудники ФСБ пресекли попытки сотрудничества трех граждан Украины с украинской разведкой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ведомства по Западному военному округу.

Украинцы по фамилии Губарь, Дарниченко и Лыба получили задание собрать сведения о дислокации подразделений Вооруженных сил России, участвующих в специальной военной операции и местонахождении соединений 20-й общевойсковой армии. Эту информацию они должны были передать украинской разведке, однако их действия были выявлены российской военной контрразведкой.

ФСБ вынесла гражданам Украины официальное предостережение о недопустимости действий, которые могут подпасть под действие статьи 276 УК РФ («Шпионаж»).

13 мая сообщалось, что в Крыму пятерых агентов Службы безопасности Украины (СБУ) приговорили в колонии за сбор данных о Российской армии. За шпионаж и госизмену им назначили от 11 до 16 лет лишения свободы.

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      Любовь Ширижик
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