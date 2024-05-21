Камерунца депортировали из России за поддержку террористов

ФСБ: строителя-камерунца депортировали из РФ после экстремистских высказываний

Строителя-камерунца депортировали из России после экстремистских высказываний в поддержку террористов в Сирии, Нигере и на Украине, сообщило УФСБ по Белгородской области. Об этом пишет РИА Новости.

По данным управления, гражданин Камеруна работал на стройках Валуйского округа. «Систематически высказывался в поддержку мятежных сил на Украине и в Сирийской республике, а также террористических группировок, действующих на территории Республики Нигер», — подчеркнули в ведомстве. В управлении добавили, что мужчина является сторонником радикального ислама.

Также стало известно, что иностранец проживал на территории России с нарушением правил пребывания. Решением Валуйского районного суда ему назначено наказание в виде административного выдворения за пределы России.

Ранее сообщалось, что за предыдущий год в Москве было вынесено решение о депортации из страны 42 тысяч мигрантов.