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02:44, 21 мая 2024Силовые структуры

Камерунца депортировали из России за поддержку террористов

ФСБ: строителя-камерунца депортировали из РФ после экстремистских высказываний

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Строителя-камерунца депортировали из России после экстремистских высказываний в поддержку террористов в Сирии, Нигере и на Украине, сообщило УФСБ по Белгородской области. Об этом пишет РИА Новости.

По данным управления, гражданин Камеруна работал на стройках Валуйского округа. «Систематически высказывался в поддержку мятежных сил на Украине и в Сирийской республике, а также террористических группировок, действующих на территории Республики Нигер», — подчеркнули в ведомстве. В управлении добавили, что мужчина является сторонником радикального ислама.

Также стало известно, что иностранец проживал на территории России с нарушением правил пребывания. Решением Валуйского районного суда ему назначено наказание в виде административного выдворения за пределы России.

Ранее сообщалось, что за предыдущий год в Москве было вынесено решение о депортации из страны 42 тысяч мигрантов.

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      Марина Совина
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